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وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بإتمام تحرير لوجانسك بالكامل

هديل هلال
نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 12:20 م | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 12:20 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها أحكمت الطوق على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوجانسك، وتخوض معارك داخل المدينة، من أجل اكتمال هزيمة وحدات العدو المحاصرة هناك.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، صباح الأحد، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتحرير أراضي جمهورية لوجانسك الانفصالية بالكامل.

وقال شويجو لبوتين «إنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة للقوات المسلحة الروسية، جنبا إلى جنب مع الوحدات التابعة للجيش في لوجانسك، تم فرض السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك، وعدد من المناطق المجاورة، وأكبرها بيلوغوروفكا ونوفودروزيسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا».

وأكد شويجو، إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 182 كيلومترا مربعا.


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