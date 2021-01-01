 تأجيل محاكمة 18 متهما من جنسيات أجنبية بتهمة جلب المواد المخدرة لجلسة 3 أكتوبر - بوابة الشروق
الأحد 3 يوليه 2022 3:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

تأجيل محاكمة 18 متهما من جنسيات أجنبية بتهمة جلب المواد المخدرة لجلسة 3 أكتوبر

شيماء عمار
نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 3:12 م | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 3:12 م

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة 18 متهما من جنسيات أجنبية مختلفة بتهمة جلب المواد المخدرة داخل البلاد إلى جلسة 3 أكتوبر لحضور المتهمين من محبسهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين، و الحشيش وامفيتامين، والميثانفيتامين في غير الأحوالالمصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين مسدسين فردي الطلقات على النحو المبين بالتحقيق، و بندقية خرطوش.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين بأمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة محل الإتهامات السابقة دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك