تأجيل محاكمة 18 متهما من جنسيات أجنبية بتهمة جلب المواد المخدرة لجلسة 3 أكتوبر

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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة 18 متهما من جنسيات أجنبية مختلفة بتهمة جلب المواد المخدرة داخل البلاد إلى جلسة 3 أكتوبر لحضور المتهمين من محبسهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين، و الحشيش وامفيتامين، والميثانفيتامين في غير الأحوالالمصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين مسدسين فردي الطلقات على النحو المبين بالتحقيق، و بندقية خرطوش.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين بأمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة محل الإتهامات السابقة دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها.