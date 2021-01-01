تأجيل محاكمة 18 متهما من جنسيات أجنبية بتهمة جلب المواد المخدرة لجلسة 3 أكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة 18 متهما من جنسيات أجنبية مختلفة بتهمة جلب المواد المخدرة داخل البلاد إلى جلسة 3 أكتوبر لحضور المتهمين من محبسهم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين، و الحشيش وامفيتامين، والميثانفيتامين في غير الأحوالالمصرح بها قانونا.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين مسدسين فردي الطلقات على النحو المبين بالتحقيق، و بندقية خرطوش.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين بأمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة محل الإتهامات السابقة دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها.