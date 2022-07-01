مباحثات جزائرية أردنية يمنية في بيروت حول العلاقات الثنائية وقضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ونظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك علاقات التعاون الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم /السبت/ - أن تلك المحادثات جاءت على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد ببيروت.

وبحسب البيان، بحث لعمامرة مع وزير خارجية الأردن علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها إلى جانب الاستحقاقات المقبلة على المستويين الثنائي والاقليمي.

كما بحث مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التشاوري، إلى جانب العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.