أسامة ربيع: قناة السويس الممر الأسهل والأكثر أمانا لسفن البترول

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أحدث وأكبر سفينة حاويات على مستوى العالم عبرت بالفعل المجرى الملاحي للقناة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن القناة تتحمل عبور سفن تزن 246 ألف طن، وغاطس يصل إلى 18.5 متر.

وأوضح أنّ كل سفن البترول تعبر قناة السويس، وتحديدا القادمة من منطقة الخليج العربي، باعتبار أن القناة تمثل الطريق الأكثر سهولة وأمنا لهذه السفن.

ولفت إلى أنّ الزيادة التي سُجلت في أعداد السفن التي عبرت قناة السويس، راجعة إلى زيادة عدد السفن البترولية، القادمة من مناطق الجنوب، ومتوجهة إلى أوروبا، لا سيما منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان الفريق أسامة ربيع، قد أعلن في وقت سابق، وصول الحوض العائم (فخر القناة) لترسانة بورسعيد البحرية، بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، في رحلته قادما من ترسانة في كوريا الجنوبية.

وصرح ربيع، بأن الحوض العائم (فخر القناة) يُعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة، في ظل استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل، عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة، تعتمد على تطوير منظومة الإصلاحات الخارجية واستغلال الموقع المتميز للترسانة في مدخل القناة الشمالي.