الرئاسة الفلسطينية تعتبر عملية إسرائيل في جنين جريمة حرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية اليوم الاثنين بأنها تمثل "جريمة حرب جديدة".

وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يشعر بهما شعبنا الفلسطيني".

وقال أبو ردينة إن الشعب الفلسطيني "لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء وسيبقى صامدا فوق أرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية".

وأضاف أن "كل هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال ومستوطنوها الإرهابيون لن تحقق الأمن والاستقرار لهم".

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بـ"الخروج عن صمته المخجل والتحرك الجدي لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبتها على كل هذه الجرائم".

واستشهد أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية التي تشهد تصاعدا في التوتر منذ أشهر.

وتضمنت العملية العسكرية للجيش شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.