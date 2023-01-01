استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين

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استشهد أربعة فلسطينيين اليوم الاثنين، بينهم ثلاثة في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية التي تشهد تصاعدا في التوتر منذ أشهر.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 15 آخرين بينهم 3 بجروح خطيرة إثر عملية عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها تضمنت استهدافا جويا بالصواريخ لعدة مواقع داخل المخيم.

وفي أعقاب عملية الاستهداف اقتحمت قوات كبيرة من الجيش ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم.

وبحسب مصادر فلسطينية استولت تلك القوات على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق اسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وأوردت المصادر أن عملية المداهمة تخللها تحليقا مكثفا لطائرات حربية إسرائيلية وأخرى مخصصة للاستطلاع.

من جهته أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت "سلسلة نشاطات عملياتية داخل مدينة جنين وفي مخيمها لإحباط نشاطات إرهابية من خلال استهداف بنى تحتية ارهابية وتنفيذ عمليات اعتقال ومصادرة أسلحة وعبوات ناسفة".

وذكر الجيش في بيان أن قواته اعتقلت نشطاء وعثرت على عدد كبير من العبوات الناسفة فيما تم استهداف مقر قيادة وغرفة عمليات موحدة للفصائل تقع في قلب مخيم جنين تواجد في داخلها نشطاء وأسلحة.

في السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة شاب يبلغ (21 عاماً)، متأثرا بإصابته برصاص قوات إسرائيلية عند مدخل البيرة الشمالي في الضفة الغربية.

وبحسب المصادر فإن القتيل أصيب برصاصة في رأسه، أطلقتها قوات الجيش عند مدخل مدينة البيرة خلال مسيرة تندد بالاستهداف الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها.