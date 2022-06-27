مصدر إسرائيلي: العملية في جنين ستستمر لبضعة أيام

قال مصدر إسرائيلي مطلع، مساء الاثنين، إن العملية العسكرية في جنين "ستكون قصيرة لبضعة أيام".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "أولا وقبل كل شيء، هو نشاط محدود، إنه محدود في الوقت، ومحدود في المكان، ويجب أن يكون قصيرا، وآمل أن يكون قصيرا، لبضعة أيام"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف: "من المفترض أن تقتصر العملية على جنين، هذا هو الهدف الآن، فهي تركز على جنين لأنها أصبحت ملجأ لكثير من هؤلاء النشطاء حتى لو نفذوا عمليات معادية في أريحا مثلا فركضوا إلى جنين".

وتابع المصدر: "إنها مركزة على جنين ونأمل أن تكون محدودة بزمن نتمنى أن تكون ساعات لكن أعتقد أن الأمر سيستغرق أياما قليلة".

وذكر أن "العملية مرتبطة بتحقيق الأهداف التي وضعها المستوى القيادي الإسرائيلي، وهي اعتقال المسلحين وضرب البنى التحتية التي يستخدموها".

وفجر الاثنين، أطلق الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية في جنين شمالي الضفة الغربية، وأدت إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات.