سوريا: العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها يرقى إلى جريمة حرب

أدانت سوريا بشدة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، والذي يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدةً دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان اليوم، نقلته وكالة «سانا»: «تابعت الجمهورية العربية السورية بكل قلق العدوان الإسرائيلي الوحشي على أشقائنا الصامدين في جنين بفلسطين المحتلة، والذي أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة العشرات، وهي تعرب عن تعازيها لأهالي الشهداء والجرحى والحكومة والشعب الفلسطيني».

وأضافت: «إن سوريا تدين بشدة هذا العدوان الصهيوني الجديد والذي يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتؤكد أن سياسة التصعيد الإسرائيلية ليست إلا تعبيراً عن عجز الاحتلال عن مواجهة تمسك الشعب الفلسطيني الشقيق بحقوقه التاريخية المتمثلة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

وجددت دعم سوريا الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والحصول على حقوقه كاملةً، داعيةً الأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتها والتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، ومساءلتهم وفقاً لمبادئ القانون الدولي على الجرائم التي يقترفونها بحق الشعب الفلسطيني.

وكان الاحتلال بدأ منذ منتصف الليلة الماضية عدواناً واسعاً برياً وجوياً على مدينة جنين ومخيمها، حيث حاصرهما بأكثر من 1000 جندي وسط تحليق مكثف للطيران، سواء من طراز «أباتشي» أو المسيّر، وارتكب مجزرةً جديدةً راح ضحيتها 9 فلسطينيين، إضافةً إلى إصابة العشرات، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال وتمكنت من إصابة وقتل عدد من جنوده.