الجزائر تدعو لمحاسبة المسئولين عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، مساء اليوم الاثنين، بيانًا حول العمليات العسكرية واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين بفلسطين.

وقالت الوزارة في بيانها، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الجزائر تدين بشدة اعتداء قوات الاحتلال في مدينة جنين»، ذاكرة أن «الاعتداء خلّف سقوط العديد من الضحايا الأبرياء».

وطالبت الوزارة بالوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية، موضحة أن «تلك العمليات العسكرية تنتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية».

وجددت الجزائر التعبير عن تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني ومناصرتها لقضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن لتحمل مسئولياته السياسية والقانونية، في ضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة أن «الجزائر تدعو لمحاسبة المسئولين عن سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني دون مساءلة أو ردع أو محاسبة».

بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج pic.twitter.com/WMOSGN6iYn — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) July 3, 2023

واستشهد الاثنين، 9 فلسطينيون، وأصيب 50 آخرون بينهم 10 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب الوزارة، فإن 9 شهداء ارتقوا اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينهم شاب في البيرة، و8 في جنين، مما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 189 شهيداً.

ووفق تلفزيون فلسطين طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بممر آمن لإخراج الجرحى والمصابين من مخيم جنين، كما يتم التنسيق مع الصليب الأحمر والمنظمات الدولية لإجبار إسرائيل على فتح ممر آمن.

من جهته، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة أحد جنوده بجروح نتيجة شظايا قنبلة يدوية خلال اقتحام مخيم جنين، لافتا إلى نقله لتلقي العلاج في المستشفى.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ مواقع عدة داخل مخيم جنين وعلى أطرافه.

وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء «الأباتشي» أو طائرات الاستطلاع.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها فجرت عددا من العبوات الناسفة، التي تدخل الخدمة لأول مرة، بآليات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها أصابتها بدقة.

وأضافت أنها فجرت عددا من العبوات في آلية مصفحة نوع (تايجر) بشكل مباشر، قائلة إنها تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سماء مخيم جنين والسيطرة عليهما.