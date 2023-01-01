فصائل غزة المسلحة تحذر من التصعيد الإسرائيلي في جنين وتتوعد بالرد

حذرت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة اليوم الاثنين، من التصعيد الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، متوعدة بالرد "في كل الساحات".

وأعلن بيان للغرفة المشتركة أنها في "حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، وأن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم".

وبحسب البيان فإن "استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة".

وحث البيان على "تفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو (إسرائيل) دروسًا قاسية ردًا على عدوانه"، داعيا "المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه".

وقتل أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية التي تشهد تصاعدا في التوتر منذ أشهر.

وتضمنت العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.