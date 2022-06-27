نتنياهو: عملية جنين مستمرة حتى تحقق الهدف المطلوب

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن "عملية بيت وحديقة في جنين مستمرة، حتى تحقق الهدف المطلوب".

وأضاف خلال كلمته في حدث أقامته السفارة الأمريكية عن العملية في جنين: "نحن نحدد الآن معادلة جديدة. المبدأ الأساسي الذي يقودنا بسيط: كل من يقتل إسرائيليين، كل من يخطط لقتلنا مكانه إما في القبر أو في السجن. وكل من يستهدفنا، كل من يرسل الإرهاب ضدنا دمه مهدور"، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية.

كان نتنياهو صرح في وقت سابق بعد انتهاء تقييم أمني أجراه مع وزير الأمن، رئيس جهاز الأمن العام ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية حول العدوان على جنين بأنه "في الأشهر الأخيرة، جنين تحولت إلى ملاذ للإرهابيين، سنضع حدا لذلك. قواتنا دخلت إلى جنين إلى أعشاش الإرهابيين، هم يعتقلون مطلوبين، هم يهدمون مقرات ويستولون على العديد من الأسلحة، التي تقريبا بحجم شبه صناعي"، بحسب قوله.

وتضمن عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الاثنين، شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين.

واستهشد 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 100 آخرين اليوم في عدوان لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنين في الضفة الغربية مستمر منذ فجر اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.