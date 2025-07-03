 تايمز: قطر تسحب الأسلحة الشخصية من قيادات حماس في الدوحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايمز: قطر تسحب الأسلحة الشخصية من قيادات حماس في الدوحة

وكالات
نشر في: الخميس 3 يوليه 2025 - 12:31 م | آخر تحديث: الخميس 3 يوليه 2025 - 12:31 م

كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن تعليمات صدرت لمسؤولين كبار في حركة حماس في الدوحة بالتخلي عن أسلحتهم الشخصية.

وبحسب زعم الصحيفة فإن من بين القادة المطلوب منهم التخلي عن سلاحه الشخصي خليل الحية، رئيس فريق حماس التفاوضي؛ وزاهر جبارين، ومحمد إسماعيل درويش، المعروف أيضاً باسم "أبو عمر حسن"، الذي يرأس مجلس شورى حماس ويرأس "وفودها السياسية" إلى دول مثل تركيا وإيران، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اطلق تهديدا صريحا بان اسرائيل سوف تستهدف قيادات الحركة في الخارج وعلى رأسهم خليل الحية.

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