باكستان تسجل 3582 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 وفاة

سجلت باكستان 3582 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و43 ألفا و277 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 67 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و529 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 944 ألفا و375 حالة، بعدما تماثلت 1355 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.