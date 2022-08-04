رئيس الوطني الفلسطيني يشيد بالمقاربة التى طرحها الرئيس السيسي بقمة جدة وتأكيده على الأولوية التي توليها مصر لتسوية القضية

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أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالمقاربة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة جدة للأمن والتنمية والتي أكدت على الأولوية التي توليها مصر لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى.

جاء ذلك خلال استقبال المسئول الفلسطينى اليوم الاربعاء للسفير طارق طايل رئيس بعثة جمهورية مصر العربية برام الله.

وذكرت وزارة الخارجية- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- ان رئيس المجلس الوطني عبر عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر لدعم الشعب الفلسطيني.

وأشاد بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا الحرص على تعزيزها بما يخدم العلاقات الأخوية المشتركة، وكذلك القضايا العربية.

ومن جانبه، أكد السفير طايل الأولوية التي توليها القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، وإنفاذ حل الدولتين القائم على مبادئ الشرعية الدولية.

كما استعرض الجهود المصرية في عدد من الملفات الرئيسية بما ذلك جهود إحياء عملية السلام، وكذلك الجهود المتعلقة بالتهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وتطرق السفير المصري كذلك للمسائل المتعلقة بالتعاون في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء التي يواجهها الفلسطينيون من أهالي القطاع، مستعرضاً في هذا السياق التطور الذي شهدته المبادرة خلال العام الماضي، وبدء مراحل بناء وتشييد المباني والوحدات السكنية وإصلاح طريق الكورنيش بغزة. وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات السياسية في المنطقة.