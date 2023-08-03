الحكومة اليابانية: تم إجلاء اليابانيين العشرة الذين يرغبون في مغادرة النيجر

الت الحكومة اليابانية اليوم الخميس إن جميع المواطنين اليابانيين العشرة الذين يرغبون في مغادرة النيجر غادروا البلاد بحلول صباح اليوم الخميس بمساعدة السلطات الفرنسية.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي إنه تم إجلاء ثمانية يابانيين بنجاح من النيجر بالإضافة إلى اثنين فرا إلى باريس.

وأضاف أن عددا صغيرا للغاية من المدنيين اليابانيين اختاروا البقاء في النيجر، موضحا أن طوكيو سوف تستمر في بذل أقصى الجهود لضمان سلامتهم.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء أن فرنسا بدأت في إجلاء مواطنيها من النيجر فى أعقاب انقلاب عسكري ، حيث أقلعت أول طائرة تقل أكثر من 260 شخصًا من العاصمة نيامي.

وقد قامت باريس بالبدء في إجلاء مواطنيها و مواطني دول أخرى من بينها اليابان وبريطانيا.

يذكر أن ضباطا من وحدة النخبة التابعة للجنرال عمر تشياني قائد الحرس الرئاسى أعلنوا يوم الأربعاء الماضي الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم والمنتمي للحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية. ثم قام تشياني بتنصيب نفسه حاكما جديدا للبلاد يوم الجمعة الماضي. وبعد ذلك بوقت قصير قام الانقلابيون بتعليق دستور البلاد الواقعة غربي القارة الأفريقية ، وحل جميع المؤسسات الدستورية. وقوبل الانقلاب بالإدانة على المستوى الدولي.