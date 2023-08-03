العراق: رابطة شركات الصرافة تتعهد ببيع العملات الأجنبية بالسعر الرسمي

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تعهدت رابطة شركات الصرافة العراقية، اليوم الخميس، بالعمل طيلة أيام الأسبوع لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، حسب ضوابط وتعليمات البنك المركزي العراقي.

وقرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم إلزام جميع المؤسسات بالتقيّد بالعمل وفق قانون البنك المركزي العراقي كونه الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم، أنه "من أجل متابعة عمل الشركات والمصارف، تقرر تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن البنك المركزي ومكتب رئيس الحكومة ورابطة شركات الصرافة، لمعالجة المعوقات في عمل هذا القطاع".

وقرر البنك المركزي العراقي إعادة العمل لشركات الصرافة المتوقفة بسبب الظروف الأمنية في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك بهدف توفر عملة الدولار بصورة طبيعية بهذه المحافظات.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي أن هذا الإجراء يهدف أيضا إلى خفض سعر صرف الدولار والسيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي.

وألزم البنك المركزي العراقي، في تعميم اليوم، جميع المصارف الأهلية في العراق بزيادة رأس مالها إلى 400 مليار دينار قبل نهاية العام المقبل.

وتشهد سوق العملات في العراق اضطرابات منذ أكثر من شهر بعد قيام وزارة الخزانة الأمريكية بتشديد العقوبات على 14 مصرفا خاصا في العراق بتهمة التورط بتهريب الدولار إلى بلدان تخضع للعقوبات الأمريكية.

وسجل سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا تجاوز 157 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي في السوق الموازي فيما يبلغ السعر الرسمي داخل البنك المركزي العراقي 132 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي.