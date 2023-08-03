هدفان ملغيان في شوط أول سلبي بين الزمالك والنصر

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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الزمالك والنصر السعودي في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

شهدت الـ 45 دقيقة الأولى إثارة وندية من الفريقين وسرعة في الهجمات، بالإضافة إلى هدفين ملغيين بواقع هدف لكل فريق.

الزمالك سجل هدفا من انفراد لسيف الدين الجزيري ومراوغة لحارس النصر لكن راية التسلل كانت حاضرة في الدقيقة 4، ثم في الدقيقة 8 عن طريق عبدالرحمن غريب وانفراد بمرمى محمد صبحي أسكنها الشباك لكن راية التسلل أيضا ألغت الهدف.

وتصدى محمد صبحي لرأسية خطيرة من عبدالله مادو مدافع النصر في ركنية، بينما أبعد نواف العقيدي حارس النصر لرأسية من سيف الدين الجزيري.