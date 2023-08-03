 هدفان ملغيان في شوط أول سلبي بين الزمالك والنصر - بوابة الشروق
الخميس 3 أغسطس 2023 7:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يستحق لقب أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز 2022-2023؟
النتـائـج تصويت

هدفان ملغيان في شوط أول سلبي بين الزمالك والنصر

أمير نبيل
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 6:49 م | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 6:49 م

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الزمالك والنصر السعودي في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

شهدت الـ 45 دقيقة الأولى إثارة وندية من الفريقين وسرعة في الهجمات، بالإضافة إلى هدفين ملغيين بواقع هدف لكل فريق.

الزمالك سجل هدفا من انفراد لسيف الدين الجزيري ومراوغة لحارس النصر لكن راية التسلل كانت حاضرة في الدقيقة 4، ثم في الدقيقة 8 عن طريق عبدالرحمن غريب وانفراد بمرمى محمد صبحي أسكنها الشباك لكن راية التسلل أيضا ألغت الهدف.

وتصدى محمد صبحي لرأسية خطيرة من عبدالله مادو مدافع النصر في ركنية، بينما أبعد نواف العقيدي حارس النصر لرأسية من سيف الدين الجزيري.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك