طيران مسير تركي يقصف موقعا لقوات قسد عند مثلث الحدود السورية العراقية التركية

قصف طيران مسيّر تركي، بغارتين متتاليتين، موقعاً وسيارة لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» على مثلث الحدود السورية العراقية التركية، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية لم تعرف أرقامها بشكل دقيق.

وأفاد مراسل وكالة «سبوتنيك»، شرقي سوريا، بأنه «للمرة الثانية خلال أقل من 30 دقيقة، استهدفت طائرة مسيرة مذخرة للجيش التركي بقذيفتين موقعاً عسكرياً قيادياً لقوات قسد في مبنى شركة الإسمنت سابقاً، في قرية خان الجبل التابعة لمدينة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة، شرقي البلاد».

وأشار إلى أن «سماء مدينة المالكية على المثلث الحدود السورية العراقية التركية، تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المسير التركي».

واستهدف الجيش التركي قبل غروب شمس يوم الجمعة 2 أغسطس الجاري، محيط ومدخل مبنى شركة الإسمنت الحكومية سابقا، بالإضافة إلى استهداف سيارة عند مدخل الشركة في قرية خان الجبل بريف مدينة المالكية.

وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو التركي، على مناطق سيطرة «قسد» في شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى 86 استهدافا.



