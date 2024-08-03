السويد تغلق سفارتها في بيروت مؤقتا

أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، السبت، أن بلاده قررت إغلاق سفارتها في بيروت مؤقتا «لأسباب أمنية».

وبحسب ما نشرته وكالة «الأناضول»، أضاف الوزير في تصريحات لقناة «TV4» السويدية، أن سفارة بلاده في بيروت ستبقى مغلقة مؤقتا طيلة أغسطس الجاري، لسوء الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأوضح أنهم أصدروا تعليمات للدبلوماسيين السويديين في لبنان، بمغادرة البلاد، مبينا أنهم سيواصلون عملهم مؤقتا من إدارة قبرص الرومية.

وعن استئناف السفارة عملها بعد أغسطس، قال بيلستروم إنهم سينظرون في ذلك بناء على تطورات الأوضاع الأمنية حينها في المنطقة، مع استعدادهم لمواصلة الإغلاق المؤقت إن تطلب الأمر.

وفي 27 يوليو الماضي، طالبت السويد مواطنيها بمغادرة لبنان بسبب «خطورة الوضع وعدم التنبؤ ما سيجري» في هذا البلد.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل حركات مقاومة لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر «الخط الأزرق» الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الحركات وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.