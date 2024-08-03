15 شركة طيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

ارتفع عدد شركات الطيران التي ألغت رحلاتها إلى إسرائيل؛ في ظل تصاعد التوتر في المنطقة وترقب هجمات من إيران وحزب الله ردا على عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل مؤخرا.

وأعلنت شركة "إير يوروبا" الإسبانية -اليوم السبت- إيقاف جميع رحلاتها حتى الأربعاء المقبل، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي اتخذت هذه الخطوة إلى 15 شركة، وفقا لوكالة الأناضول.

وأعلنت أمس شركة الخطوط الجوية الإيطالية تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الثلاثاء المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت "إير إنديا" الهندية و"لوفتهانزا" الألمانية و"يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إير" الأمريكيتان تعليق الرحلات إلى تل أبيب.

كما أعلنت شركة "ويز إير" المجرية العملاقة للطيران المنخفض التكلفة تعليق جميع رحلاتها إلى إسرائيل.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "ويز إير" تسيّر مئات الرحلات الجوية أسبوعيا من تل أبيب.

وحسب التقديرات، فإن إلغاء رحلات "ويز إير" وحدها سيؤثر على نحو 15 ألف إسرائيلي في الأيام المقبلة.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لمطار بن غوريون قرب تل أبيب وقد بدا شبه خال من المسافرين.

كما بثت منصات إخبارية إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر خلوّ المطار من الطائرات عدا تلك التابعة لشركة إلعال الإسرائيلية.

من ناحية أخرى، ألغت خطوط جوية رحلاتها إلى بيروت، ومن بينها شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" التي مددت تعليق رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية حتى الثلاثاء المقبل.

وأصدرت كندا أول أمس الخميس إشعارا للطائرات الكندية بتجنب المجال الجوي اللبناني لمدة شهر بسبب مخاطر النشاط العسكري التي تهدد الطيران.

واغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، وذلك بعد ساعات من اغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت، في حين ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تأكد من اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف في غارة استهدفت خان يونس جنوبي غزة قبل نحو 3 أسابيع.