قال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، إنه كلما اقتربت المنطقة من الوصول إلى سلم للنزول من هذه الشجرة العليا وكلما اقتربت حتى إسرائيل نفسها والأطراف بمجملها الوسطاء للوصول مثلًا إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار تقوم إسرائيل بتفجير الموقف من جديد لأن مصلحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي الاستمرار في هذا الوضع.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أنّ نتنياهو له هدف أساسي هو إدامة هذا العدوان حتى تحصل الإبادة الجماعية في غزة بشكل خاص وبشكل تام في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن هذا الأمر لو استمر في غزة بضع سنوات ستقتل إسرائيل مئات الآلاف من الفلسطينيين بالنار وسيقضي بالجوع والأمراض وأسباب أخرى على من تبقى، مؤكدًا أن هذا هدف إسرائيل وهدف نتنياهو.

وتابع: «أهم سؤال في هذا الموضوع لماذا تعمدت إسرائيل إلى اغتيال شخصية كبيرة في حزب الله واغتيال إسماعيل هنية في يوم واحد ومهاجمة اليمن وقصف سوريا وفي وقت واحد؟، لأن إسرائيل نتنياهو تريد أن تفلت من دور الجاني في غزة إلى دور الضحية، إسرائيل تتوسل أن يتم الهجوم عليها من قبل إيران وحزب الله وفي الضفة الغربية ومن غزة ومن كل الأماكن لأنها تريد أن توسع دائرة هذا الصراع وأن تستدعي إليه مشاركين جدد مثل القوى الغربية».

وأكد أن إسرائيل تأمل في أن تتدخل الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لكي توفر للرأي العام اليميني في إسرائيل مشهد يوم القيامة لكي يتغذى اليمين الإسرائيلي برواية أن هناك في المنطقة من يسعى إلى تدمير إسرائيل حتى عندما تعرض الدول العربية على إسرائيل الاعتراف الكامل والسلام الحقيقي مقابل الإنسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بموجب مبادرة السلام العربية على إسرائيل ترد إسرائيل بالمزيد من التصعيد.

واستكمل: «حتى عندما تعرض حماس فرصة للوصول إلى صفقة تبادل أو تطلب إنهاء هذا العدوان ترفض إسرائيل ذلك، لماذا؟ لأن المشهد الذي نراه الآن هو هندسة إسرائيلية تخطيط إسرائيلي، هذا ما تريد إسرائيل هناك طرفان طرف يريد وقف إطلاق النار وطرف يريد الاستمرار في اطلاق النار وتوسيع رقعته وهو إسرائيل».