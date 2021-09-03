حكاية تشارلي شين الفنان الأمريكي الوسيم الذي كاد أن يقتل جميع زوجاته

تحل اليوم، ذكرى مولد الفنان الأمريكي تشارلي شين، حيث ولد في 3 سبتمبر لعام 1965م، في نيويورك لعائلة فنية، فوالده هو الممثل مارتن شين، ووالدته هي الفنانة جانيت شين، وأشقاؤه هم الفنانين إميليو إستيفيز ورينيه إستيفيز ورامون إستيفيز.



بدأ تشارلي رحلته في المجال الفني في سن صغير، حيث شارك في بطولة فيلم سوبر إيت، مع شقيقه إميليو إستيفيز وصديقيه الممثلين روب لوو وشون بن.



لعب تشارلي أول دور بطولة له في عام 1986م من خلال فيلم بلاتون، الذي يدور حول دراما حرب فيتنام، ثم عمل مع والده مارتن شين في الفيلم الدرامي الشهير وول ستريت.



بدأت حياة تشارلي الفنية في الازدهار في عام 2000م، حينما لعب أول دور رئيسي له في مسلسل تلفزيون، وذلك عندما حل محل الممثل مايكل جي فوكس في الموسمين الأخيرين من مسلسل سبين سيتي، وفاز بجائزة الجولدن جلوب عن أدائه المميز فيه.



شهد عام 2003م نقطة التحول في حياة تشارلي، حينما حصل على أهم دور في حياته المهنية من خلال المسلسل الكوميدي تو آند هاف مين، الذي عرض على قناة سي بي إس، واستمر بالعمل في المسلسل لمدة 8 سنوات وحصل من خلاله على 3 ترشيحات لجائزة إيمي وترشيحين لجائزة الجولدن جلوب، ولكنه طرد من المسلسل في عام 2011م بسبب سلوكه العدواني وإدمانه الكحول والمخدرات، وحلَّ محله الممثل أشتون كوتشر.



لم تتهاو حياة تشارلي الفنية فقط بسبب المخدرات، بل تهاوت حياته الشخصية أيضا، فالفنان الوسيم الذي استطاع بجاذبيته مواعدة العديد من النساء، تميز بسلوك عدواني بسبب الإدمان، حيث كاد أن يقتل كل من ارتبطت به.



في عام 1990م تقدم تشارلي شين لخطوبة الممثلة كيلي بريستون، إلا أنَّ علاقتهما لم تصل للزواج لأنه أصابها دون قصد بطلق ناري وتراجعت عن الزواج منه، وبعدها اضطر تشارلي للانضمام لبرنامج إعادة تأهيل.



في عام 1995م تزوج تشارلي من عارضة الأزياء دونا بيل، ولكنهما انفصلا خلال أقل من عام، وتورط تشارلي في عام 1998م بقضية قانونية موجهة من صديقته عارضة الأزياء بريتني أشلاند، لأنه قام بتشويه وجهها بأرضية المطبخ وبعدها تم نقله إلى المستشفى بسبب جرعة مخدرات زائدة.



في عام 2002م تزوج تشارلي من الممثلة دنيس ريتشاردز، وكان وقتها في عمر ال36، وأنجبا طفلا، وفي عام 2005م وعندما كانت دنيس حاملًا بطفلها الثاني، طلبت الانفصال عن شين بسبب أنه كان مقامراً ومدمناً على المخدرات ويعاملها بعنف.



في عام 2008 تزوج شين من الممثلة بروك مولر، ضمن حفل صغير في لوس أنجلوس، وأنجبا طفلين توأم وبعد ثلاث سنوات من زواجهما، قالت مولر إنَّ شين حاول قتلها خلال إحدى خلافاتهما، وانفصلا الثنائي في عام 2011م، ولا يزال شين عازبا حتى الآن.