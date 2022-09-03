قطر تدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم السبت، اتفاقية لتمويل مبادرة لدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة بقيمة نصف مليون دولار أمريكي.

ووقع الاتفاقية في مدينة غزة رئيس اللجنة القطرية محمد العمادي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني أحمد محيسن.

وبحسب بيان للجنة القطرية من المقرر أن يسدد المستفيدون المبلغ المخصص لكل منهم بقيمة ألفي دولار على دفعات شهرية ميسرة كقرض حسن.

وتتضمن الاتفاقية استخدام الأموال المسددة في تقديم قروض حسنة أخرى لمستفيدين جدد من الشباب المقبلين على الزواج، لتحقيق الاستفادة لعدد أكبر من الشباب في قطاع غزة.