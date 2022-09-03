مقتل 17 مدنيا وإصابة آخرين في هجوم إرهابي لميليشيا الشباب بوسط الصومال

شنت عناصر ميليشيا "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، اليوم السبت، هجوما إرهابيا استهدف مركبات نقل ركاب جماعي بإقليم هيران وسط الصومال؛ ما أسفر عن مقتل 17 مدنيا وإصابة آخرين.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن علمي محمد بري أحد المسؤولين المحليين قوله" إن الإرهابيين أوقفوا عدة مركبات نقل ركاب جماعي في منطقة "أفر إردود" على بعد 25 كليومترا من مدينة بلدوين، واستهدفوا المدنيين؛ ما أسفر عن مقتل 17 شخصا من بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن المركبات انطلقت من مدينة بلدوين متجهة إلى منطقة محاس، حيث كانت تنقل مواد غذائية.



وأشارت الوكالة إلى أن ميليشيا "الشباب" تكثف استهداف المدنيين والسكان المحليين في وقت يتعرض مقاتلوها لضربات موجعة على أيدي الجيش الصومالي بجنوب ووسط البلاد.