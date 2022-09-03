السلطة الفلسطينية: نطالب بتحقيق دولي في استشهاد معتقل فلسطيني لدى إسرائيل

طالبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في السلطة الفلسطينية، بإجراء تحقيق دولي في استشهاد معتقل فلسطيني اليوم السبت لدى إسرائيل.



وحملت الوزارة، في بيان لها، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل نتيجة "سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى".



وطالبت الوزارة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم، والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف، والافراج الفوري عنهم".



وأعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم عن استشهاد فلسطيني (40 عاما) من سكان بيت لحم في الضفة الغربية، في مستشفى "اساف هورفيه" الإسرائيلي، بعد أن كان تم اعتقاله على خلفية دخوله للعمل في القدس بدون تصريح.



من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، إن المعتقل المتوفي "تعرض لسياسة إهمال طبي متعمد بعد إصابته بجرثومة داخل السجن وجرى تأخير علاجه حتى تفاقم وضعه الصحي، وتوفى إثر ذلك".



وبحسب الهيئة، وصل عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون إسرائيل إلى أكثر من 600 أسير ممن تم تشخيصهم، من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، بينهم 22 أسيرا مصابون بالسرطان، وذلك من إجمالي نحو 4 آلاف أسير.