منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردي بتصفيات أفريقيا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني تدريباتهم باستاد السلام في إطار الاستعداد لمواجهة كاب فيردي في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل ٦ سبتمبر في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر اقامتها بالمغرب .

تواجد في المران محمد الشناوي و المهدي سليمان و مصطفي شوبير و حمزة علاء و رامي ربيعه و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد هاني و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و احمد نبيل كوكا و محمد النني و حمدي فتحي و مروان عطية وإمام عاشور وناصرماهر وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي وإبراهيم عادل ومحمد الشامي وأسامه فيصل، بجانب الثلاثي أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و عمر مرموش بعد انضمامهم مساء اليوم ، ومن المنتظر و صول الثلاثي محمد عبد المنعم و مصطفي محمد و محمد صلاح خلال ساعات ومشاركتهم في تدريبات غدا الثلاثاء وإكتمال صفوف الفريق.