 منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردي بتصفيات أفريقيا - بوابة الشروق
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منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردي بتصفيات أفريقيا

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 12:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 12:02 ص

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني تدريباتهم باستاد السلام في إطار الاستعداد لمواجهة كاب فيردي في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل ٦ سبتمبر في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر اقامتها بالمغرب .

تواجد في المران محمد الشناوي و المهدي سليمان و مصطفي شوبير و حمزة علاء و رامي ربيعه و أحمد رمضان بيكهام  و خالد صبحي و محمد هاني و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و احمد نبيل كوكا و محمد النني  و حمدي فتحي و مروان  عطية وإمام عاشور وناصرماهر  وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي وإبراهيم  عادل  ومحمد الشامي وأسامه فيصل،  بجانب الثلاثي  أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و عمر مرموش بعد  انضمامهم مساء اليوم  ، ومن المنتظر و صول  الثلاثي محمد عبد المنعم و مصطفي محمد و محمد صلاح خلال ساعات ومشاركتهم في  تدريبات غدا الثلاثاء وإكتمال صفوف الفريق.


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