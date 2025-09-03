أحد المتهمين في قضية اعتداء طفل المرور على طالب: اتخضيت لما ضربه على رأسه بعصا البيسبول

قال المتهم الثاني "إبراهيم" قائد السيارة المستخدمة في الواقعة، خلال تحقيقات النيابة العامة في قضية اعتداء المتهم "أحمد أ." المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" وآخرين على طالب أمام مدرسة بالمقطم، إنه أثناء جلوسه في كافية "ستار باكس" مع صديقه "أحمد أ." تلقى الأخير مكالمة هاتفية من أحد أصدقائه تفيد بتعرض شقيقته للمضايقة على يد زملائها بالمدرسة.

وأضاف المتهم الثاني أمام جهات التحقيق في القضية رقم 7876 لسنة 2025 جنايات المقطم: "أحمد قفل مع صاحبه وقالي تعالي وصلني قولتله فين قالي هنروح لواحد صاحبي علشان اخته معاها مشكلة، قولتله يلا ووصلنا عند مدرسة فالمقطم وقابلنا صاحبه توني وركب معانا".

وأضاف: "مشيت شوية بالعربية وبعدين "توني" قالي أقف هما دول العيال، وقفت وكنت فاكرهم هينزلوا يتكلموا معاهم لقيت أحمد سحب العصاية بتاعتي من ورا ونزلوا ضربوا العيال، واحد منهم وقع على الأرض فأنا اتخضيت ورجعت العربية ركبنا وجرينا".

واستطرد المتهم أن السيارة ملك والدته منتهية الترخيص، مشيرًا إلى أن عصا البيسبول ملكه ويسير بها منذ فترة وهي حقيبة السيارة.

وأجلت محكمة جنح المقطم، أولى جلسات محاكمة المتهم "أحمد أ." المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" و2 آخرين لاتهامهم باستعراض القوة والاعتداء على طالب بـ"عصا بيسبول" أمام سنتر تعليمي في المقطم، لجلسة 17 سبتمبر الجاري.