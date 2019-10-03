«فرانس 24»: مقتل 4 من أفراد الشرطة إثر هجوم بسكين في مقر شرطة باريس

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على مركز شرطة باريس إلى 4 أفراد من الشرطة جراء اقتحام رجل يحمل سكينا إلى فناء المركز والاعتداء على الشرطيين بداخله وذلك قبل أن يستخدم احد الضباط سلاحه ويقتل منفذ هذا العملية في جزيرة "سيتي" بوسط العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، أن هذه العملية وقعت داخل قسم الاستخبارات بمركز شرطة باريس حيث لا يدخل فيه إلا العاملين فيه ورجحت القناة أن منفذ الهجوم هو احد أفراد الشرطة الفرنسية وقد يكون موظف بالقسم الإداري بمركز الشرطة واستطاع دخول المكان وهو يحمل سكينا مصنوع من الخذف وكان صلبا وحادا للغاية وليس سكينا معدنيا.. مشيرة إلى أنه لم تعرف دوافع المهاجم حتى الآن.

وأوضحت القناة أن منفذ العملية استطاع بواسطة هذا السكين مهاجمة عدد من أفراد الشرطة العاملين معه حيث قام بقتل زميلته وأصاب 5 آخرين بجروح بالغة.

وكانت الشرطة الفرنسية قد فرضت إجراءات أمنية مشددة حول مقر الشرطة الواقع في قلب باريس التاريخي، كما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان، كما أغلقت هيئة مترو الأنفاق محطة مترو "سيتي" في باريس القريبة من موقع الهجوم كإجراء احترازي في الوقت الذي توجه فيه وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث.