تعرف على مواعيد مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، لخوض النسخة الـ 41 من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والمقامة خلال الفترة من 2 إلى 15 أكتوبر، الجاري بالرأس الأخضر.
ويقع الزمالك ضمن المجموعة الثانية التي تضم فرق: ديسبورتيفو (الرأس الأخضر)، والنجم (الكونغو)، وفاب (الكاميرون)، ووداد سمارة (المغرب).
ويبدأ الزمالك مبارياته يوم 4 أكتوبر بمواجهة ديسبورتيفو (الرأس الأخضر)، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويخوض الفريق الأبيض ثاني مبارياته يوم 5 أكتوبر أمام النجم (الكونغو) الساعة الثالثة.
ويواجه الزمالك يوم 8 أكتوبر نادي فاب (الكاميرون) الساعة الثالثة.
ويختتم الزمالك مباريات الدور الأول يوم 9 أكتوبر بمواجهة وداد سمارة (المغرب) الساعة التاسعة مساءً.
وتقام مباريات دور الثمانية يوم 10 أكتوبر، ثم قبل النهائي يوم 12 أكتوبر، وستقام المباراة النهائية يوم 13 أكتوبر.
وتضم بعثة الزمالك اللاعبين: أحمد الأحمر ومحمد رمضان (هتلر) ومحمد علي ومحمود خليل (فلفل) وهشام السبكي وكريم أيمن أحمد مؤمن ( دودو) وعلي هشام ويحيي الدرع ومصطفي خليل وحسن قداح وأكرم يسرى وأحمد حسام وحازم ممدوح ومحمد عبدالرحمن (بودى) ومحمد علاء (لوكا) ومصطفي صادق (دونجل) ووسام سامي نوار وهشام شديد.
وترأس البعثة الدكتورة شريفة الفار، عضو مجلس إدارة النادي.