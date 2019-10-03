تعرف على مواعيد مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، لخوض النسخة الـ 41 من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والمقامة خلال الفترة من 2 إلى 15 أكتوبر، الجاري بالرأس الأخضر.