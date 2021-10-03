نائب الرئيس اليمني يشيد بمستوى العلاقات الأخوية مع مصر

التقى نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأحد، سفير جمهورية مصر العربية لدى صنعاء السفير أحمد فاروق؛ لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مساء الأحد، أشاد نائب الرئيس بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والدور الأخوي الصادق لمصر العروبة قيادة وحكومة وشعباً ومواقفهم الثابتة تجاه اليمن وجمهوريته وأمنه ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه في مختلف المحطات التي مرت بها البلاد.



وتطرق نائب الرئيس إلى النتائج الإيجابية والمثمرة للتواصل المستمر بين حكومتي البلدين، واستقبال الرئيس المشير الركن عبدالفتاح السيسي، لوزير الدفاع اليمني، واللقاءات بعددٍ من المسؤولين المصريين، والتي تأتي جميعها امتداداً لمواقف مصر الأخوية النبيلة المحفورة في ذاكرة أبناء الشعب اليمني.



ووضع نائب الرئيس، السفير المصري في صورة الأوضاع التي تشهدها البلاد جراء استمرار الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وما أنتجه ذلك من مآسٍ وأضرار كبيرة على جوانب الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة والعالم بشكل عام، مجدداً التأكيد على دعم الشرعية الدائم لكل الجهود الرامية لإحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، مقابل استمرار التعنت الحوثي ومضاعفة تهديدات الميليشيات الحوثية على اليمن والأشقاء في المملكة والممرات المائية والملاحة الدولية وبدعم وتمويل من طهران وميليشياتها في المنطقة.



من جانبه أكد السفير المصري على مساندة مصر للشرعية ومواقفها الثابتة والداعمة لأمن اليمن واستقراره وإحلال السلام الدائم بما يحقق تطلعات أبناء الشعب اليمني وإنهاء معاناتهم، مشيراً إلى ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة والتعاون والإخاء.