افتتاح مؤتمر حزب المحافظين البريطاني بتحية لروح الملكة الراحلة

وقف أعضاء حزب المحافظين البريطاني دقيقة صمت تكريما لروح الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في اليوم الأول من المؤتمر.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وحكومتها في الصف الأول في القاعة الرئيسية بالمركز الدولي للمؤتمرات في برمنجهام، حيث ظل الأعضاء واقفين لغناء النشيد الوطني تكريما للملك ريتشارد الثالث.

ووقف الأعضاء وابتهجوا عند دخول رئيسة الوزراء القاعة في بداية المراسم، قبل أن ترحب بها رئيسة المؤتمر الوطني للمحافظين فلور باتلر ، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

كما أشادت رئيسة مجلس العموم بيني موردونت بالملكة الراحلة.

وقالت موردونت "لقد ساعدتنا على تجاوز التغيير والتحديات وأزمة دستورية ونزاعات وكوفيد.. وفي كل مرة كنا نقاتل، كانت جلالتها بجانبنا تنصحنا وتوجهنا وتوحدنا جميعا".