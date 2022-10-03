التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء حالة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، عن بالغ قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية الحرجة للأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، الذي يعاني إلى جانب آلاف الأسرى الفلسطينيين من الإجراءات التعسفية والحرمان من الحقوق الأساسية بما فيها الحق في العلاج داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المنظمة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - تضامنها ودعمها لقضية الأسرى الفلسطينيين الذين بدأ العشرات منهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل الفوري للإفراج عن الأسير أبو حميد والأسرى كافة، ولاسيما المرضى منهم وكبار السن والأطفال والنساء، والمعتقلين الإداريين.