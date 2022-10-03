 مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: نأسف لعدم التوصل لاتفاق بشأن تمديد الهدنة - بوابة الشروق
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مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: نأسف لعدم التوصل لاتفاق بشأن تمديد الهدنة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 6:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 6:29 ص

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة بعد انتهاء سريانها اليوم.
ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/، الأطراف اليمنية إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف.
وأشاد بما وصفه بالانخراط "البناء" من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية، مثمنا موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه "بشكل إيجابي".
وأكد أنه سيستمر في العمل مع الجانبين سعيا لإيجاد حلول، وسيواصل جهوده الحثيثة للانخراط مع الأطراف بغية التوصل على وجه السرعة إلى اتفاق بشأن كيفية المضي قدما.

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