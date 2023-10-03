بيان رسمي من اتحاد جدة للتعليق على أسباب مغادرته ملعب سباهان الإيراني

أوضح نادي اتحاد جدة في بيان رسمي، أسباب انسحابه من مواجهة نادي سباهان الإيراني والتي كان مقرر لها مساء الإثنين.

وذكرت قناة الإخبارية الرياضية، إن لاعبو الاتحاد السعودي، رفضوا النزول لأرض الملعب اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

وطلب اللاعبون من طاقم الحكام ومراقب المباراة إزالة الصور والتماثيل من ممر دخول اللاعبين لبدء اللقاء، ولكن دون استجابة حتى الآن وفقا لذات المصدر.

وكشف اتحاد جدة في بيان رسمي تفاصيل الواقعة.. وجاء البيان على النحو التالي..

يود نادي الاتحاد الايضاح أنه بعد وصوله الإثنين، إلى ملعب المباراة التي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان الإيراني، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد السعودي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد، وبإمكان الفريق مغادرة الملعب. ووفقًا إلى ذلك غادرت بعثة النادي إلى الملعب متجهة إلى المطار.

ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كلفتها الأنظمة واللوائح.

وفي هذا الإطار يشكر النادي الاهتمام، والمتابعة التي حظى بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم.