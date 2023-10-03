صناع السينما الفرنسية يتهمون الأفلام الأمريكية بالسعي وراء الأموال على حساب الفن

دافعت الفنانة الفرنسية كارولين سيلول، والمنتج جان لوي ليفي عن السينما الفرنسية والأوروبية عموما، ومدى تأثيرها وقيمة ما يقدمونه في أفلامهم، مقابل ما تفعله السينما الأمريكية.

يأتي ذلك أثناء إقامة ندوة تكريمهما ضمن فعاليات اليوم من الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، وذلك ردا على سؤال "الشروق" عن سبب عدم قدرة السينما الفرنسية والأوروبية عموما في منافسة السينما الأمريكية التي تجتاح العالم.

وقالت الفنانة الفرنسية كارولين سيلول لـ"الشروق"، إن السينما مثل الطعام، وكل سينما ولها مذاق خاص، والسينما الفرنسية والأوروبية لهما مذاقهما، أما السينما الأمريكية فهي مثل طعام الـjunk food، ربما شكله شهي لكنه غير مفيد تماما.

ورفض المنتج جان لوي، المقارنة بين السينما الفرنسية والأميريكية، مؤكدا أن السينما الأمريكية تغزو العالم ولكن ليس بها متعة، فغالبا ما تتحدث السينما الأمريكية عن العنف، ويكون هدفها ربحي وتحقيق أرقام كبيرة على حساب قيمة وجمال الفن، موضحا أن ما نشاهده في الأفلام الأمريكية ليس فنا بل تجارة مغلفة بشكل سينمائي، فهي ليست سينما حقيقية، عكس السينما الأوروبية فهي حقيقية، ليست قائمة على الذكاء الاصطناعي كما يحدث بالسينما الأمريكية.

وأشار إلى أنه في السينما الحقيقية لابد أن يحدث حالة تفاعل بين صانع الفيلم والمتلقي، ولابد أن يكون هناك إحساس يصل للجمهور، أما السينما الأمريكية تجارية وتستند أكثر على الإيردات، وتناقش العنف، حتى فيلمها الأخير "أوبنهايمر" فرغم إعجابه به إلا أنه يناقش قضية القنبلة النووية.