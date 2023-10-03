سابالينكا وجوف تتأهلان للدور الثالث وأنس جابر تودع بطولة الصين المفتوحة للتنس

صعدت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى الدور الثالث ببطولة الصين المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على الإنجليزية كاتي بولتر 7 / 5 و7 / 6 ،اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة.

وودعت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة السابعة على العالم، منافسات البطولة من الدور الثاني بعدما تغلبت عليها الأوكرانية مارتا كوستيوك 7 / 6 و6 / 1 .

وكانت سابالينكا قد فازت على بولتر في كلتا المباراتين السابقتين بينهما، وقد احتاجت إلى ساعتين و32 دقيقة لحسم مباراة اليوم أمامها.

وتلتقي سابالينكا في الدور الثالث، الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 36 على العالم والتي تتفوق على سابالينكا 2 / 1 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما.

وواصلت الأمريكية كوكو جوف سلسلة انتصاراتها حيث حققت بطلة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) الفوز الرابع عشر على التوالي لتتأهل إلى الدور الثالث (دور الستة عشر) ببطولة الصين.

وتغلبت جوف، المصنفة الثالثة على العالم، على الكرواتية بترا مارتيتش 7 / 5 و5 / 7 و7 / 6 .

وتلتقي جوف في الدور الثالث، الفائزة في مباراة الدور الثاني بين فيرونيكا كوديرميتوفا، المتوجة قبل أيام بلقب بطولة طوكيو، وليسيا تسورينكو.

كذلك تأهلت الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الرابعة على العالم إلى دور الستة عشر بفوزها على أنا بلينكفوفا 6 / 7 و6 / 2 و6 / 1 .

وتلتقي بيجولا في الدور الثالث، اللاتفية ايلينا أوستبنكو المصنفة 13 للبطولة.

وتتفوق بيجولا على أوستبنكو 3 / 1 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما، وقد فازت بيجولا بآخر مباراتين.