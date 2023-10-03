إقبال كبير على تذاكر «يورو 2024»

بدأت اليوم الثلاثاء عملية بيع تذاكر بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا العام المقبل، وشهدت الساعات الأولى بالفعل 1ر3 مليون طلب لشراء التذاكر، ليتجاوز العدد التذاكر المطروحة والبالغ عددها 2ر1 مليون تذكرة.

وذكرت اللجنة المنظمة: " راضون للغاية ببداية عملية بيع التذاكر".

وأضافت اللجنة :" الاهتمام من ألمانيا، ولكن أيضا من كل العالم، إنه ضخم. بعد ثلاث ساعات فقط من بدء عملية طرح التذاكر تم التقدم لشراء 1ر3 مليون تذكرة من 142 دولة".

وذكر المنظمون أن عملية التقدم بالطلبات عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم كانت تسير بسلاسة، وأن أكثر الطلبات حتى الآن كانت لشراء تذاكر المباراة الافتتاحية يوم 14 يونيو المقبل في ميونخ، والتي سيشارك بها المنتخب الألماني.

وتم طرح حوالي 2ر1 مليون تذكرة للبيع في المرحلة الأولى من عملية البيع التي تستمر حتى 26 أكتوبر عبر بوابة بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على أن يجرى بعدها قرعة على تذاكر المباريات التي يوجد عليها طلبات لشراء تذاكر أكثر من المتاح.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 30 يورو (43ر31 دولار)، وهو أقل سعر لتذكرة لمباريات دور المجموعات، وألف يورو، وهو سعر التذكرة المميزة للمباراة النهائية.

وباستثناء المنتخب الألماني المستضيف للبطولة، لم يتأهل أي منتخب من التصفيات للنهائيات حتى الآن، وستجرى قرعة البطولة في الثاني من ديسمبر المقبل.

ويخوض المنتخب الألماني مبارياته في دور المجموعات في ميونخ يوم 14 حزيران/يونيو، وشتوتجارت يوم 19 يونيو، وفرانكفورت في يوم 23 من الشهر نفسه، وستحدد القرعة منافسيه.

وتقام المرحلة الثانية من بيع التذاكر عقب القرعة، وفي المجمل هناك 2ر2 مليون تذكرة متاحة للجماهير لحضور الـ51 مباراة التي ستقام طوال البطولة.

وتقام البطولة، التي تستضيفها ألمانيا في عشر مدن، في الفترة من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو حيث ستشهد مشاركة 24 منتخبا.

ولن تطرح تذاكر ورقية لمباريات البطولة وإنما ستكون التذاكر رقمية، مثلما كان الحال في كأس العالم 2022 بقطر.

وقال فيليب لام مدير البطولة :" اليوم البداية"، ووصف بطولة يورو بأنها "فرصة كبيرة لجلب الناس سويا في الأوقات الصعبة التي مررنا بها ومازلنا نشهدها".

وأعربت سيليا شاشيتش، نائبة رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم،عن آمالها بأن تكون بطولة أمم أوروبا فرصة للاحتفال بمهرجان جميل لكرة القدم.