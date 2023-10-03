القوات المسلحة ووزارة الخارجية في السودان تدينان اعتداء قوات الدعم السريع على مقر البعثة الاثيوبية

أدانت القوات المسلحة ووزارة الخارجية في السودان اليوم الثلاثاء، اعتداء قوات الدعم السريع على مقر البعثة الإثيوبية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية"سونا" أن القيادة العامة للقوات المسلحة أدانت "الاعتداء الغاشم من مليشيا الدعم السريع على مقر البعثة الإثيوبية".

وجاء في بيان للقوات المسلحة"تابعت القوات المسلحة الاعتداء الغاشم من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة على مقر بعثة السفارة الإثيوبية بالخرطوم، واتباع ذلك ببيان بائس في محاولة لإلصاق جريمتها النكراء بالقوات المسلحة".

ووفقا للبيان فقد أوضحت القوات المسلحة "حرصها منذ بداية هذه الحرب الدائرة على مراعاة القانون الدولي الإنساني والحرص علي سلامة الأعيان المحمية بما فيها مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد، بعكس المليشيا المتمردة التي لم تتورع منذ الأيام الأولى لتمردها المشئوم عن استهداف كافة المقرات الدبلوماسية بالخرطوم ونهب ممتلكاتها والاعتداء علي منسوبيها (وبعض هذه الحالات سارعوا إلى توثيقها بأنفسهم)".

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السودانية اليوم بياناً أدانت فيه قيام مليشيات الدعم السريع المتمردة بقصف مبنى السفارة الاثيوبية بالخرطوم".

وأوضحت الخارجية أن المليشيا المتمردة دأبت، بعد هزيمتها في ميادين المواجهة المباشرة على التنكر في زي القوات المسلحة لارتكاب جرائم وفظائع واستهداف مؤسسات عامة وخاصة ثم تنسب هذه الجرائم للقوات المسلحة، كجزء من دعايتها العسكرية الكاذبة بعد أن تم هزيمتهم من قبل الجيش.

كما أكدت الخارجية، وفقا للبيان، على الإلتزام الصارم للقوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي، بما في ذلك حرمة المقار الدبلوماسية.

وأضافت أن المزاعم التي روجت لها المليشيا المتمردة اليوم بأن القوات المسلحة قصفت مبني السفارة الأثيوبية بالخرطوم واحدثت بها دمارا كبيرا، لا أساس لها من الصحة وهي محاولة فاشلة من جهاز دعاية المليشيا الإرهابية للإساءة لصورة القوات المسلحة.