الحوثيون يعلنون استهداف تل أبيب بعدد من طائرات الدرون

أعلن الحوثيون في اليمن شن هجوم بعدد من الطائرات بدون طيار (درون) ضد "هدف حيوي" في منطقة يافا داخل تل أبيب.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحي سريع في بيان صحفي، أن "العملية حققت أهدافها بنجاح، وذلك بوصول الدرون إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها".



وقال سريع: "هاجمنا هدفا حيويا في يافا المحتلة بعدد من الطائرات درون".

وأشار سريع الي أن عملية يافا تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، مضيفا:"مستمرون في عملياتنا حتى وقف العدوان على غزة ولبنان"، بحسب موقع الشرق الاخباري.