إيران تؤكد في رسالة لواشنطن انتهاء مرحلة ضبط النفس

قال مصدر إيراني مسئول لفضائية «الجزيرة»، إن «طهران وجهت عبر قطر رسالة إلى واشنطن، تناولت أوضاع المنطقة، بعد الضربة الإيرانية الأخيرة للكيان الصهيوني».

وأضاف أن «بلاده أكدت في رسالتها غير المباشرة لواشنطن، انتهاء مرحلة ضبط النفس من طرف واحد، وأن ضبط النفس الفردي لا يؤمن متطلبات أمن إيران القومي».

وأشار إلى أن «الرسالة أكدت أن أي هجوم إسرائيلي سيقابل برد غير تقليدي يشمل البنى التحتية»، موضحًا أنها «تناولت الضرورة الإقليمية للجم الكيان الصهيوني وجنونه».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن استمرار الكيان الصهيوني في جرائمه يؤدي إلى رد قاس من القوات المسلحة الإيرانية.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد رفيع المستوى من حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الأربعاء، في إطار زيارته إلى قطر التي تستغرق يومين.

وبحسب وكالة «مهر» للأنباء، أشار الرئيس الإيراني إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي في حال ارتكابه أي خطأ آخر، فإنه سيتلقى ردأ اقسى وأقوى بكثير».

وأضاف أن «الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة ولبنان هذه الأيام تؤلم وتوجع قلب كل إنسان»، معقبًا: «هذا الإزعاج مضاعف بالنسبة لنا نحن الذين نعتبر شعب فلسطين المظلوم بمثابة شعبنا وأخواننا».

وانتقد بشدة «السلوك المنافق لأمريكا والدول الغربية في دعم النظام الصهيوني، بلفتة الديمقراطية والادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان».