جيش الاحتلال يزعم استهداف مقر استخبارات حزب الله في ضاحية بيروت

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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مقر استخبارات واتصالات حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الخميس.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن مقاتلات سلاح الجو هاجمت، بتوجيهات استخباراتية لجناح المخابرات، مقر استخبارات حزب الله في ضاحية بيروت.

وادعى أن المقر المستهدف المسئول عن جمع المعلومات عن إسرائيل وجيشها، كما يقود الأنشطة الاستخباراتية لحزب الله ضد تل أبيب.

وفي وقت سابق، قالت قناة «LBC اللبنانية»، إن «قوات الاحتلال استهدفت مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله في شارع معوض في الضاحية الجنوبية».

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات جديدة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد مراسل الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الطيران المعادي شن 3 غارات على الضاحية الجنوبية، إحداها على حارة حريك.