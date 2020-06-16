لافروف في الأردن لبحث الأوضاع في سوريا وأوكرانيا والتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية

يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات، اليوم الخميس، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان. كما من المتوقع أن يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال زياته للمملكة.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن لافروف وصل إلى العاصمة الأردنية، مساء أمس الأربعاء.

وعمان هي أول محطة في جولة عمل وزير الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتوجه يتوجه بعد الأردن إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، عشية المحادثات، إن موسكو تعتبر زيارة لافروف إلى الأردن جزءا مهما من الجهود المستمرة لتعزيز المشاركة متعددة الأوجه مع الشركاء التقليديين في الشرق الأوسط.

وأكدت: "نعتبر أن ذلك يفي بالمصالح طويلة الأجل المتمثلة في توفير السلام والازدهار والاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية".

ومن المتوقع أن تركز محادثات لافروف على القضايا الإقليمية والدولية الملحة، وبصفة خاصة في أوكرانيا، وسوريا، والتسوية الإسرائيلية الفلسطينية، والأوضاع في العراق ومنطقة الخليج، فضلا عن الملفات الثنائية.