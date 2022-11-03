وصول 1013 سائحا إلى ميناء سفاجا

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استقبل ميناء سفاجا السفينة السياحية الهولندية Azamara Quest وعلى متنها 617 سائحا من جنسيات مختلفة و396 فرد طاقم؛ قادمة من ميناء الإسكندرية، حيث تغادر مساء الجمعة متجهة إلى ميناء العقبة.

وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر محمد عبد الرحيم -في بيان اليوم الخميس- إنه جرى رفع درجة الاستعداد بالميناء لتقديم كافة التسهيلات والتنسيق وسرعة إنهاء الإجراءات لاستقبال السياح.

وأشار عبد الرحيم، إلى أنه تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك.

وأضاف أنه تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية بتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين.

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