هاريس تظهر إلى جانب شبيهتها في Saturday Night Live: ابقَ هادئة كامالا

ظهرت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس في المشهد الافتتاحي للبرنامج الكوميدي الساخر "ساترداي نايت لايف" (Saturday Night Live) إلى جانب الممثلة التي تقوم بتقليدها، بعد أن توجهت إلى مدينة نيويورك في زيارة لم يُعلَن عنها بشكل مسبق، قبل يومين من يوم التصويت في الانتخابات الأمريكية التي تتنافس فيها مع الرئيس السابق مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وظهرت كامالا هاريس المرشحة للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي في برنامج "ساترداي نايت لايف" (Saturday Night Live) التلفزيوني، وذلك قبل يومين من مواجهتها الانتخابية أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وكان من المقرر أن تتجه هاريس إلى ديترويت بعد توقف في شارلوت بولاية نورث كارولاينا في إطار حملتها الانتخابية، لكنها قررت فجأة وهي على متن طائرة "إير فورس تو" التوجه إلى نيويورك للظهور في البرنامج الكوميدي.

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها هاريس في البرنامج، الذي سبق واستضاف مرشحين للرئاسة على مدار عقود من الزمن.

ظهر ترامب في البرنامج خلال محاولته الرئاسية الأولى في عام 2015، حيث سخر من ميله إلى المبالغة والابتعاد عن تفاصيل السياسة. كما ظهر في عام 2004 قبل وقت طويل من دخوله المعترك السياسي. واستضاف البرنامج من قبل أيضاً المرشح الديمقراطي باراك أوباما والمرشح الجمهوري جون ماكين في عام 2008.