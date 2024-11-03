لبنان: استشهاد نحو 3000 شخص جراء الهجمات الإسرائيلية منذ بدء الصراع بين حزب الله وإسرائيل

أفادت السلطات اللبنانية اليوم السبت، باستشهاد 71 شخصا على الأقل جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان يوم أمس الجمعة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للشهداء إلى مايقرب من 3000 منذ بدء القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قبل نحو أكثر من عام.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 169 شخصا آخرين أصيبوا في شتى أنحاء لبنان يوم أمس الجمعة.

وأفادت بأن أكبر عدد من الضحايا سقط جراء الهجمات التي استهدفت شمال شرق البلاد، حيث استشهد 52 شخصا على الأقل.

وتعلن وزارة الصحة اللبنانية عادة عن الحصيلة الإجمالية للضحايا في مساء اليوم التالي.

واستشهد ما لا يقل عن 2968 شخصا، من بينهم 183 قاصرا، وأصيب 13319 منذ اندلاع القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في لبنان في أعقاب هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.