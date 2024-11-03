سمير فرج يوضح سبب عدم التوصل لهدنة في غزة: حماس مُحقِة في موقفها

تحدث اللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، عن سبب عدم التوصل لاتفاق هدنة فى قطاع غزة واستعادة الأسرى.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الأزمة تتمثل في أن حركة حماس تؤكد أن أي هدنة قصيرة تمكِّن رئيس الوزراء الإسرايئلي بنيامين نتنياهو من استعادة الأسرى وبعدها يعيد الحرب والتصعيد.

وأوضح أن حركة حماس تريد هدنة طويلة ووقف إطلاق النار ويكون مؤمَّنًا، وتضمنه الولايات المتحدة والأمم المتحدة، موضحًا أن رأي حماس على حق في هذا الموضوع.

وشدد على أن نتنياهو سيستلم الأسرى جثثًا بعد ضرب جميع الأنفاق في قطاع غزة، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد صفقة في الوقت الحالي ويريد استمرار الحرب.

وتابع: «مصر تقوم بأكبر دور رئيسي في غزة الآن بشأن دعم القضية الفلسطينية وتعمل على التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار، مصر قامت بجهود كبير وتم الاتفاق على تأسيس لجنة لإدارة قطاع غزة مستقبلًا وتتولى إدارة الشؤون المدنية وتتولى توزيع المساعدات الإنسانية وتعيد تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني والشروع في إعادة تعمير قطاع غزة، وهو إنجاز كبير لمصر».