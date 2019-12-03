أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء، أنه يعمل على توفير 240 ألف طن من المساعدات الغذائية لتوصليها إلى 4.1 مليون شخص في زيمبابوي، التي تواجه نقصا في الغذاء زاد من حدته التضخم الهائل والجفاف الناجم عن تغير المناخ.

وأعرب مدير برنامج الأغذية العالمي في زيمبابوي إيدي رو - في إفادة صحفية "لجنيف" من هراري نقلتها قناة (يورونيوز) الأوروبية - عن قلقه الشديد إزاء استمرار تدهور الأوضاع في البلاد، مضيفا أنه إذا لم يتم الوصول إلى هؤلاء الأشخاص وتقديم المساعدة لهم فإن الوضع قد يزداد سوءا ويتحول إلى كارثة كبرى.

وأوضح رو أن هذه المساعدات ستكون للفترة من شهر يناير المقبل وحتى يونيو القادم.

يشار إلى أن زيمبابوي - الدولة التي كانت ذات يوم سلة الغذاء لقارة إفريقيا - تشهد أسوأ كارثة اقتصادية خلال عقد من الزمان، حيث تتسم بالتضخم الهائل ونقص الغذاء والدواء والوقود والكهرباء.