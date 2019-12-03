 مدرب بني سويف: الأهلي الآن «مرعب».. ومواجهة فرصة لظهور اللاعبين - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 5:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

مدرب بني سويف: الأهلي الآن «مرعب».. ومواجهة فرصة لظهور اللاعبين

إبراهيم سعيد
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 3:50 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 3:50 ص

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بني سويف صعوبة مباراة الأهلي المقرر لها مساء اليوم في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وقال حسن موسى في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون سبورت": "الأهلي نادي كبير وسنواجهه على ملعبه باستاد القاهرة".

وأضاف: "نريد أن نلعب مباراة جيدة ونثبت أنفسنا أننا فريق جيد، الأهلي تاريخ ونادي كبير لا يوجد خلاف على ذلك".

وأردف: "ونحن سنتجهد وسنعمل كل ما علينا في المباراة والجماهير تتمتع باللقاء".

واستكمل: "عندما يكون الأهلي تحت ضغط يصبح فريق مرعب".

وأوضح: "مدرب الأهلي منح بعض اللاعبين الأساسيين راحة، والمواجهة فرصة للاعبي بني سويف للظهور في المباراة".

واستطرد: "مواجهة الأهلي تصنع الفارق مع لاعبينا بشكل كبير جدًا".

واختتم: "اللاعبون اجتهدوا في مشوار الكأس جدًا وربنا كافئهم بمباراة أمام الأهلي من أجل الظهور، جئنا من أجل الظهور".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك