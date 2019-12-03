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أكد حسن موسى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بني سويف صعوبة مباراة الأهلي المقرر لها مساء اليوم في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وقال حسن موسى في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون سبورت": "الأهلي نادي كبير وسنواجهه على ملعبه باستاد القاهرة".

وأضاف: "نريد أن نلعب مباراة جيدة ونثبت أنفسنا أننا فريق جيد، الأهلي تاريخ ونادي كبير لا يوجد خلاف على ذلك".

وأردف: "ونحن سنتجهد وسنعمل كل ما علينا في المباراة والجماهير تتمتع باللقاء".

واستكمل: "عندما يكون الأهلي تحت ضغط يصبح فريق مرعب".

وأوضح: "مدرب الأهلي منح بعض اللاعبين الأساسيين راحة، والمواجهة فرصة للاعبي بني سويف للظهور في المباراة".

واستطرد: "مواجهة الأهلي تصنع الفارق مع لاعبينا بشكل كبير جدًا".

واختتم: "اللاعبون اجتهدوا في مشوار الكأس جدًا وربنا كافئهم بمباراة أمام الأهلي من أجل الظهور، جئنا من أجل الظهور".