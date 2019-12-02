علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تتويجه بجائزة لاعب العام، كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي، في حفل شهدته مدينة ميلانو، تزامنًا مع حفل الكرة الذهبية "بالون دور" في العاصمة الفرنسية باريس.

وعبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، نشر رونالدو صورته بالجائزة وكتب: "من دواعي اعتزازي أن أكون أفضل لاعب في الدوري الإيطالي".

وأضاف: "أشكر زملائي اللاعبين في يوفنتوس وجميع اللاعبين الذين صوتوا لي".

واختتم: "كانت السنة الماضية هي سنتي الأولى في إيطاليا، وهي بطولة صعبة، لكنني سعيد للغاية، وأريد تكرار ما حققته في العام الماضي".

وغاب رونالدو، عن حفل الكرة الذهبية "بالون دور"، المقدم من مجلة فرانس فوتبول، في العاصمة الفرنسية باريس، رغم تواجده ضمن المرشحين الثلاثين لنيل هذه الجائزة، والذي حل بها في المركز الثالث.