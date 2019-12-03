«العربية»: نائب البغدادي كان يحمل هوية مزورة بكركوك

أفادت فضائية «العربية»، بأن نائب زعيم داعش الراحل أبو بكر البغدادي، كان يحمل هوية مزورة باسم شعلان عبيد في كركوك بالعراق.

وأوضحت أنه يحمل اسم حامد شاكر سبع البدري، ويعتبر من أهم القيادات في داعش وتولى ملف الاستخبارات، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء.

وتمكنت الشرطة العراقية، منذ قليل، القبض على نائب زعيم داعش الراحل أبو بكر البغدادي، بمدينة كركوك العراقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أن قوة خاصة من الجيش الأمريكي، قتلت زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، حيث استهدفت عملية عسكرية أمريكية في سوريا «البغدادي» وعددًا من مساعديه.